Le Lecciso ballano il Da-da-un-pa davanti alle Kessler

Le gemelle Lecciso ci riprovano: dopo la storica esibizione del Da-da-un-pa di 14 anni fa, che destò scalpore e soprattutto il malcontento delle gemelle Kessler, a Domenica Live Loredana e Raffaella hanno nuovamente ballato il pezzo, proprio di fronte ad Alice ed Ellen. Nel 2004 il balletto non era andato benissimo, tra chignon incastrati tra le gambe, passi dimenticati e sorrisini imbarazzati per minimizzare errori grossolani. Ancora oggi, appena arrivate in studio, le Kessler hanno sottolineato: “Se l’avessero detto che era uno scherzo avremmo potuto accettarlo, ma se si dice che ‘fanno le Kessler’ ci si aspetta l’unisono”. E allora per non sfigurare per tutta l’estate le Lecciso hanno studiato con un coreografo messo a disposizione appositamente da Barbara D’Urso, in vista di questo appuntamento “riparatore”, al termine del quale le tedesche hanno anche dovuto dare un voto alle pugliesi. Com’è andata a finire? Per scoprirlo dovete vedere con i vostri occhi.