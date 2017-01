19 febbraio 2015 Le Iene tra terrorismo e omofobia Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band tornano giovedì 19 febbraio in diretta alle 21.10 su Italia 1 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:47 - Nuovo appuntamento con "Le Iene show". La squadra capitanata da Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band, giovedì 19 febbraio in diretta alle 21.10 su Italia 1, si occuperà delle minacce a Giuseppe Cruciani. Enrico Lucci invece incontra l'uomo indagato per associazione finalizzata al terrorismo islamico. E poi si parlerà di omofobia e Silicon Valley.

Durante una telefonata in diretta avvenuta nel corso trasmissione "La Zanzara", Cruciani e David Parenzo hanno ricevuto pesanti minacce da parte di un ascoltatore, che ha detto di chiamarsi "Berry" e di chiamare da Salerno. La discussione nel corso del programma radiofonico era incentrata sugli attentati al periodico Charlie Hebdo e Cruciani aveva annunciato la sua intenzione di indossare una maglietta con la produzione di una delle vignette pubblicate dal periodico satirico. "Noi entriamo negli uffici e nelle camere da letto e vi spariamo in testa. Non toccate chi è più forte di voi”, “Non fai paura a nessuno. La vendetta dell’islam può arrivare anche dopo tanto tempo”, “Se indossi la maglietta avrai delle conseguenze", queste alcune delle minacce rivolte ai conduttori. Enrico Lucci riesce a rintracciare l’uomo, ora indagato per associazione finalizzata al terrorismo internazionale e che oggi verrà interrogato dal Magistrato.



Riccardo Trombetta intervista un ragazzo che racconta di come, dopo aver iniziato a lavorare in un ristorante, sarebbe stato oggetto di presunti atteggiamenti omofobi da parte del proprietario. L’uomo lo avrebbe deriso in quanto omosessuale, spalleggiato da altri dipendenti, e avrebbe insistito affinché il giovane facesse sesso con una prostituta per provare la sua virilità. La Iena si è recata al ristorante per avere spiegazioni in merito da parte del proprietario, che nega le accuse e reagisce buttando per terra il cameraman e rompendo la telecamera.



Nadia Toffa si reca in California, nella Silicon Valley, diventata un polo d’attrazione per persone provenienti da tutto il mondo. La Iena incontra alcuni giovani italiani, studenti universitari, scienziati o ricercatori, che hanno deciso di trasferirsi qui per provare a mettere in pratica le loro idee in campo tecnologico. Molti di loro hanno avuto successo, come Franco Salvetti, co-fondatore del motore di ricerca Bing.