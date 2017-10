Le Iene sfidano Francesco Gabbani: artista di strada per un giorno

Partendo dal presupposto che gli artisti ormai si confrontano sempre più con un pubblico virtuale, i due inviati de Le Iene decidono di fare un esperimento per scoprire il vero livello di gradimento di un personaggio famoso reso irriconoscibile. Corti e Onnis hanno proposto questa sfida a uno dei cantanti di maggior successo del momento, Francesco Gabbani, chiedendogli: “Te la senti di non essere per un po’ Gabbani?” per capire se “Piaci più tu o la tua musica?”.



L’artista toscano non si è sottratto al challenge e, dopo una lunga e laboriosa seduta al trucco che lo ha reso non identificabile, ha accettato di esibirsi a Roma in Largo San Carlo: “L’affronto con l’entusiasmo di un principiante” anche se ammette “Sono quasi più teso di quanto all’Ariston prima di salire sul palco vestito da scimmia”. Allestita la postazione e scelto il nome d’arte, Ornello il re del ritornello, da vero uomo di spettacolo ha cominciato a interagire con i passanti e ad accettare le richieste. Ma quanto sarà riuscito a guadagnare Francesco Gabbani fingendosi artista di strada?