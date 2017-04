Le Iene, nonno Dino lo chef dei poveri

Da quando è in pensione, il nuovo lavoro di un anziano signore di 87 anni è aiutare gli altri. La sua missione oggi però è anche un'altra: convincere i suoi coetanei a seguire il suo esempio. La soddisfazione di Dino comincia tutti i sabati a bordo del suo furgoncino. Poco prima della chiusura fa il tour dei mercati di Roma per prendere la frutta e la verdura invenduta, che altrimenti finirebbe nel cassonetto. Il cibo che riesce a raccogliere si trasforma in una mensa a costo zero che ogni settimana dà da mangiare a più di 700 persone: la mensa "RomAmor". Guarda il servizio di Nina Palmieri andato in onda a "Le Iene".