Le Iene, lo storico trio Ventura-Volo-Pellizzari torna per una sera

Domenica 28 febbraio in prima serata nello studio de " Le Iene Show " si ricompone lo storico trio formato da Simona Ventura, Fabio Volo e Andrea Pellizzari , che esordì al timone del programma di Italia 1 nel 1998. Alla classica conduzione domenicale di Fabio Volo, Geppi Cucciari e Miriam Leone si alternerà eccezionalmente, per una parte della puntata, quella di Volo, Ventura e Pellizzari.

Simona Ventura, conduttrice anche della prima edizione del programma, partito il 22 settembre 1997, sul suo ritorno alle Iene con Volo e Pellizzari afferma: "Dopo 18 anni guarderò i miei compagni e dirò…che vecchi!".



Sulla reunion Fabio Volo aggiunge: "Sono molto contento ed emozionato di rivedere il gruppo unito. Per me, praticamente, tutto è nato in quei giorni con le Iene con Andrea e Simona. Sempre bello ritrovare persone con cui hai condiviso momenti speciali".



Mentre Andrea Pellizzari commenta: "Chi avrebbe mai immaginato dopo 18 anni da quella prima volta di tornare nello studio delle Iene con Simona e Fabio? Sono felice ed emozionato di indossare nuovamente l'abito da Iena. Spero solo di riuscire ad entrarci ancora".