Le Iene: lo scherzo a Fede con la complicità di Benji

La nuova vittima degli scherzi organizzati da "Le Iene" è Fede, la pop star idolo delle ragazzine. Con la complicità di Benji la trasmissione ha deciso di far vivere attimi di terrore al cantante, il quale ha una grande passione per le macchine cabrio. "Tra dieci giorni gli arriva la A3 decappottabile. Se qualcuno gli tocca la macchina nuova secondo me va fuori di testa", rivela Benji. Con un pretesto i complici della candid camera riescono a sottrarre l'auto al proprietario che si fa prendere dal panico. Guarda il video in alto.