Le Iene, Ilary Blasi inviata in un locale per scambisti

11:44 - Due settimane fa, durante le prove de "Le Iene", Ilary Blasi ha perso una scommessa con la Gialappa's Band. Come penitenza il trio ha inviato la conduttrice in un locale di scambisti. E accompagnata da un'amica e dalle telecamere della trasmissione condotta con Teo Mammucari, entra per la prima volta in un locale di questo tipo e racconta tutto ciò che vede. L'appuntamento è giovedì 12 marzo in diretta alle 21.10 su Italia 1.

La Blasi prima ne descrive l'ambiente, l'atmosfera e l'arredamento, poi intervista le persone che incontra raccontando le loro storie e ciò che le spinge a frequentare locali di scambisti e, infine, riferisce quello che succede quando, ad una certa ora, un campanello dà il via alla serata.



Non solo. Le Iene hanno deciso di fare un esperimento: dopo essersi recati al mercato e aver comprato della frutta e della verdura, l’hanno portata ad analizzare in un laboratorio. Nella metà dei campioni è stata riscontrata la presenza di pesticidi fuori norma. Il pericolo riguarda principalmente la frutta e la verdura provenienti dall’estero, questo perché le leggi sui pesticidi non sono uguali ovunque. Alcuni esperti intervistati da Nadia Toffa sottolineano, infatti, come in alcuni paesi vengano usati antiparassitari che nella comunità europea sono illegali da molti anni perché dannosi per la salute. Gli specialisti, inoltre, evidenziano come anche i prodotti fuori stagione coltivati in serra possano contenere dei pesticidi e come, dal punto di vista nutrizionale, possano risultare meno ricchi di vitamine e antiossidanti rispetto a frutta e verdura di stagione. Gli esperti danno, quindi, dei consigli pratici sui prodotti che sarebbe meglio comprare per ridurre i rischi.



Infine la Iena Giulio Golia si occupa di un caso balzato recentemente agli onori della cronaca: qualche giorno fa un salumiere di Marigliano, in provincia di Napoli, è stato multato dalla Guardia di Finanza per non aver emesso lo scontrino fiscale relativo ad un panino regalato a Luigi, detto Gigi, un ragazzo disabile. La Iena ripercorre la vicenda, intervistando i commercianti della zona e descrivendo la vita e le abitudini di Gigi e della sua famiglia. Infine, Giulio Golia decide di organizzare una colletta tra i cittadini per recuperare il denaro necessario a pagare la multa.