Le Iene: il trio Ventura-Volo-Pellizzari di nuovo insieme

I compagni di banco l'hanno poi stuzzicata con frecciatine velenose e battute al vetriolo, scherzando sul tempo passato e ricordando gli anni degli esordi. Bersaglio preferito degli scherzi la partecipazione alla prossima edizione dell 'Isola dei Famosi . "Se devi andare a Playa Desnuda e devi tirare fuori la mercanzia, lì cala un po' la possibilità di vincere e anche gli ascolti..." l'ha provocata Volo, spalleggiato da Pellizzari "è già stato coniato l'hashtag Simo per favore non uscirle".

Dopo averla condotta, la Ventura vivrà in prima persona le privazioni e le gioie dell'Isola. "Una grande motivazione è liberarmi dal tunnel degli smartphone" ha raccontato la conduttrice, che non teme la natura e le sue insidie, me mette le cose in chiaro "non mi vedrete nuda, piuttosto mi faccio squalificare". E sulla convivenze con le naufraghe più giovani chiarisce che "non ho paura del confronto con le altre donne, ho 50 anni e sono felice di averli. Sono imbattibile nella grinta e nel coraggio, sono determinata e ottengo sempre quello che voglio".