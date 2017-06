Tra i tanti regali ricevuti da Barbara d'Urso per il suo compleanno, quello mandato dalle Iene non è certo passato inosservato. Corti e Onnis si sono infatti presentati nel suo studio e hanno ripercorso insieme a lei tutti gli amori passati (veri e presunti). Ora nel cuore della conduttrice non c'è nessuno, ma gli inviati hanno una sorpresa per lei: si tolgono i vestiti e via, ecco due 'pacchetti' che può portarsi a casa!