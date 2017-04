Le Iene: i furbetti della spazzatura

Molto spesso a Napoli si è parlato di emergenza rifuiti. Tutto ciò avveniva perchè le discariche non funzionano adeguatamente e anche la raccolta dei rifiuti. In alcuni angoli di città c'è ancora chi imbratta il quartiere scaricando spazzatura a tutte le ore del giorno e della notte. La iena Nadia Toffa si è appostata in queste zone per alcuni giorni ed ha individuato chi scarica riufiuti speciali nei quartieri del capoluogo campano. Guarda il servizio de "Le Iene" in alto.