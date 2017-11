Le Iene, ex chierichetto del Papa: "Anche io molestato in Vaticano"

"Mi avevano avvertito che avrebbe voluto certe cose da me ". Dopo il servizio di domenica scorsa sulle molestie in Vaticano, un altro ex chierichetto del Papa conferma a Le Iene le accuse contro un seminarista, diventato oggi prete. In questo video l'anticipazione del servizio, che verrà trasmesso su Italia 1 domenica, nella prossima puntata. Gaetano Pecoraro ha raccolto l'importante testimonianza di quest'altra presunta vittima, che ha sostanzialmente confermato le violenze inflitte dal sacerdote. Stando ai racconti raccolti sul caso, in passato sarebbero avvenuti altri episodi di abusi sessuali. "Ho assistito personalmente alle molestie", ci aveva raccontato il testimone oculare Kamil.