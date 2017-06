Le Iene: ecco chi ha vinto "Una notte con Ilary"

Qualche puntata fa, le Iene avevano lanciato una sfida ai propri fan sui social: se la pagina ufficiale del programma avesse raggiunto i 5 milioni di "like", uno fra i fortunati partecipanti a questo gioco avrebbe vinto una notte con una iena a piacimento, conduttrice compresa. Il vincitore della sfida social è stato Alessandro, che non si è limitato a interagire con la pagina, ma ha cercato di coinvolgere anche amici e conoscenti atrraverso una simpatica "caccia al like". Il ragazzo ha scelto Ilary Blasi come premio e l'ha portata a cena in un'osteria romana. Risate assicurate, anche grazie ad un piccolo scherzo della redazione....