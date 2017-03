Le Iene, Cizco incontra il free climber Patricio: "Vi insegno a scavalcare il muro di Trump"

Su Facebook boom di visualizzazioni per la pagina messicana "Jump The Wall" nata per protestare contro le recenti e restrittive disposizioni in materia d'immigrazione del nuovo presidente americano, Donald Trump. Il muro eretto al confine Usa-Messico "è solo un'idea", secondo il free climber Patricio, che tiene video-corsi in cui insegna praticamente a scavalcarlo.