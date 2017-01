5 dicembre 2014 Le Iene cantano per beneficenza Iniziativa per i bambini affetti da patologie onco-ematologiche ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Tweet google 0 Invia ad un amico

10:30 - "Tu non scordarlo mai" è il brano cantato dagli inviati de "Le Iene", disponibile negli store digitali, per i bambini affetti da patologie onco-ematologiche ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le Iene hanno raccolto le testimonianze di alcune famiglie che hanno raccontato le paure, le difficoltà, le speranze che loro stessi hanno dovuto vivere e affrontare lungo il corso della malattia.

E' da queste parole ed esperienze che Alice Lenz (autrice testo) e Erik Mikael Marcus Bosio (autore musiche e arrangiamento) hanno preso spunto per scrivere il brano. Il testo di “Tu non scordarlo mai” sottolinea quanto sia importante stare sempre vicini e non lasciare sole le famiglie che stanno vivendo una situazione così difficile e dolorosa, affinché non smettano mai di sperare.



I fondi ricavati dal download e dallo streaming saranno destinati alla cura, all'assistenza e al sostegno dei bambini affetti da patologie onco-ematologiche e alle loro famiglie.



"Tu non scordarlo mai" è edito da RTI con il patrocinio di Mediafriends. Artist First stamperà 1.000 copie del CD che verranno regalate ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.