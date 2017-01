Le Iene: "Abusiva la terrazza di Montalbano"

"L'eventuale abuso edilizio dal punto di vista amministrativo riguarda il Demanio, la capitaneria e i privati. - ha detto il sindaco Iurato - Evidentemente qualche benpensante cerca di sporcare l'immagine del nostro comune facendo lo scoop. La presunta ordinanza risale al 1991: chissà quante sanatorie ci sono in corso".



In soccorso al primo cittadino arriva anche il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, che all'agenzia ANSA annuncia: "La casa di Montalbano non si tocca, metteremo un vincolo monumentale sull'immobile in considerazione del valore storico e culturale che ha acquisito in omaggio al commissario Montalbano, a Camilleri e all'intera Sicilia che non merita i chiacchiericci scandalistici, tentando di riproporre il preconcetto di una terra dove tutto è sbagliato e mentre tanti tacciono sulle vere speculazioni dei palazzinari". Per Crocetta "si vuole sollevare un moscerino su una vicenda senza alcun senso".



Già dieci anni fa il Codacons ipotizzò presunti abusi edilizi sull'intero immobile diventato famoso come la casa del commissario Montalbano, nell'omonima fiction dedicata al personaggio inventato da Andrea Camilleri. La casa si trova a Punta Secca, frazione del comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa.