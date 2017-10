Le follie dei ricchi per i loro cani: abiti costosi, taxi e gioielli

Cappelli, sciarpe, vestiti di cachemire, collari in pelle e strass, cucce che costano fino a 40mila dollari ma anche servizi di taxi dog e centri benessere. Queste sono solo alcune delle follie dei ricchi per i loro cani. Gli ospiti di Pomeriggio Cinque, accompagnati dai loro amici a quattro zampe, si dividono tra chi è pro e chi contro questi eccessi. "Il cane non è un pupazzo, non lo si può conciare così" dice Daniela Martani a Maria Monsè, che porta in studio il suo barboncino con bandana e occhiali da sole. C'è poi Pasquale Laricchia che ha deciso di viziare il suo cane Teo solo in tarda età: "Alla sua vecchiaia ha meritato un giorno alla spa". Trattamento, massaggio e vestito: 197 euro. Chi fa esplodere la polemica è Mercedes Henger che ha speso 2890 euro per comprare il suo chihuahua Shakira con tutti gli accessori necessari: cuccia, borsa da viaggio, plaid, collari e vestiti. "I cani muoiono nei canili, l’amore non si compra", accusa la Martani. "Spendere 500 euro per una cuccia è immorale", risponde Riccardo Signoretti. E quando Barbara D’Urso sottolinea l’eccesso, la figlia dell’ex pornodiva risponde: "Puoi dare un prezzo a questo musetto?".