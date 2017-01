Le Donatella:"Vi portiamo nel mondo del surf con un talent all'ultima onda"

Arriva su Italia 1 il nuovo talent sul surf. " Italian Pro Surfer " sarà una lotta all'ultima onda tra otto coppie e debutterà domenica 5 giugno in seconda serata. Tra gara sportiva e reality, la trasmissione vedrà per la prima volta nel ruolo di conduttrici Le Donatella , Giulia e Silvia Provvedi , vincitrici dell’edizione 2015 dell’Isola dei Famosi. "E' la nostra prima conduzione, vi stupiremo con tanti colpi di scena", raccontano a Tgcom24 .

Sei puntate, sei sfide cavalcando le onde dell’Oceano Atlantico e un solo obiettivo: vincere il titolo e diventare il primo King e la prima Queen di Italian Pro Surfer. Gli otto concorrenti attraverseranno il Marocco da Marrakech a Imsouane, da Tagazhout a Mirleft. Cercheranno “the perfect spot”, il posto giusto e l’onda perfetta. "Il nostro ruolo è quello di commentare insieme ai ragazzi le prove - raccontano Le Donatella - siamo a stretto contatto con loro. Li supportiamo e li facciamo conoscere a tutto tondo. C'è un coinvolgimento tra noi e i ragazzi....".

I concorenti gareggeranno nelle due discipline più spettacolari: shortboard e longboard. Ad allenarli e giudicarli saranno due campioni, veri e propri guru del surf italiano: Alessandro Marcianò e David Pecchi. In ogni puntata un "giudice speciale" si unirà ai coach per valutare i giovani surfisti in gara. Nella prima puntata vedremo l’ex calciatore e allenatore ora dirigente sportivo Christian Panucci, poi Giorgia Palmas, il campione di nuoto Luca Marin, gli attori Giulia Michelini e Alessandro Borghi e infine Garrett McNamara recordman mondiale: ha cavalcato un'onda di 30 metri. "Ogni giudice ha un ruolo diverso in ogni puntata - sottolineano - c'è chi è salito sulla tavola e chi ha sostenuto i ragazzi fuori dall'acqua".

Giulia e Silvia, dopo la vittoria all'Isola dei Famosi l'anno scorso, sono alla prima prova di conduzione: "E' stata una bella sfida, ma siamo onorate di essere al timone di questo programma girato on the road. Certo avevamo paura di sbagliare, ma in ogni cosa diamo il massimo e speriamo di avere un riscontro positivo. Ci siamo divertite talmente tanto che avremmo partecipato volentieri come concorrenti...".