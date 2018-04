Le confessioni di Iva Zanicchi: "Io con Alberto Sordi? Ci sarei subito stata"

È un fiume in piena Iva Zanicchi mentre parla dei suoi amori passati, presunti o reali, durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. La cantante e attrice risponde con la simpatia che la contraddistingue alle domande intime di Costanzo lasciandosi poi andare a qualche confessione hot. Ad esempio, sulla presunta storia con Alberto Sordi ammette senza freni: "Sordi mi ha corteggiata ma non è successo niente, era simpaticissimo e io ci sarei stata subito ma non è capitato, non c’è stata l’occasione". Anche su un altro flirt che negli anni le è stato attribuito, quello con Frank Sinatra, la Zanicchi ha la risposta pronta: "Ma secondo te - dice rivolgendosi al conduttore - se Frank Sinatra mi avesse voluta io sarei qui? Non per te ma perché sarei morta visto che lui le ha fatte morire tutte".