Law and Order, muore l'attore e senatore Fred Thompson

Fred D. Thompson, ex senatore, attore e candidato repubblicano alle presidenziali del 2008, è morto a Nashville all'eta' di 73 anni a causa della ricomparsa di un linfoma. "Fred era sempre lo stesso uomo sia quando stava al Senato, agli studios o nella piazza di Lawrenceburg, la sua città", si legge nel comunicato della famiglia. Thomspon era soprattutto noto per aver interpretato il ruolo di procuratore distrettuale nella serie tv "Law and order".

Fred Thompson si è alternato per tutta la vita sul palcoscenico della politica e su quello di cinema e tv, dove ha recitato dal 2002 al 2007 nella serie tra le più famose negli Stati Uniti, ma anche nel mondo. In televisione, l'attore è apparso in numerosi telefilm da "Pappa e Ciccia" a "Sex & The City", da "Matlock" a "The Good Wife".



Per il grande schermo, Thompson ha girato oltre 20 film tra cui "Giorni di Tuono" di Tony Scott, "Cape Fear – Il promontorio della paura" di Scorsese, "Die Hard II", "Caccia a Ottobre Rosso "e "Nati ieri", interpretando spesso personaggi burberi o di potere.



Laureato in legge, anche in politica Thompson è stato protagonista, ricoprendo importanti incarichi al Senato di cui ha fatto parte dal 1994 al 2003. E' stato membro della Commissione Finanze e di quella per gli Affari di governo e della Commissione di indagini sullo scandalo Watergate.