27 gennaio 2015 Lauren Graham: "Seppi della fine di Una mamma per amica con una telefonata" L'attrice, ora nel cast della serie tv "Parenthood", si sfoga per il trattamento ricevuto in passato

11:08 - In Italia è diventata popolare grazie al ruolo di giovane madre in "Una mamma per amica", ma per Lauren Graham non è stata un'esperienza tutta rose e fiori. Ospite del talk show di Seth Meyers, l'attrice si è infatti sfogata ricordando di essere stata informata della fine della serie con una telefonata: "Il mio agente mi chiamò mentre ero al ristorante e mi disse 'E' cancellato'. Ecco come venni a saperlo".

"Ero in un ristorante e avevo il cellulare spento. Ad un certo punto venne una cameriera al mio tavolo è mi chiese 'Sei Lauren Graham? C'è il tuo agente al telefono'. Mi sembrava di essere in un film Anni Quaranta. Andai alla cornetta e mi disse 'E' cancellato'. Ecco come scoprii che la serie era finita".



Le cose sono andate diversamente con "Parenthood", in cui veste i panni della fotografa Sarah Braverman. Dopo sei stagioni il 29 gennaio la serie chiuderà i battenti e questa volta - fortunatamente per lei - non si è trattata di una sorpresa.