Laura Pausini coach a The Voice Spagna

16:13 - Sull'onda del successo artistico e personale come coach a "La Voz Mexico", Laura Pausini ha deciso di accettare ancora il ruolo ma per l'edizione spagnola del talent show che inizierà a gennaio 2015. Con la cantante italiana ci saranno altri tre assi della musica come Alejandro Sanz, Malú e Antonio Orozco. La notizia è stata data dai canali web ufficiali del programma.