5 maggio 2015 Laura Pausini "canta" con Ricky Martin ne La Banda: saranno i giudici del talent La cantante e la popstar portoricana dovranno scegliere i componenti di una band latina nello show, trasmesso dalla tv statunitense in lingua spagnola Universal Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:15 - Laura Pausini torna in tv in veste di giudice di un talent. Dopo la doppia esperienza a "La Voz" e "La Voz... Mexico", versione spagnola e messicana di "The Voice", la cantante parteciperà a "La Banda", programma prodotto dal discografico inglese Simon Cowell e trasmesso dalla tv statunitense in lingua spagnola Univision, a partire da settembre 2015. Al fianco della Pausini ci sarà Ricky Martin: “Non vedo l'ora di iniziare”, ha commentato la cantante.

L'obiettivo dello show è quello di scovare talenti per formare il più grande supergruppo latino. Un progetto che intriga molto la cantante: "La Banda sarà davvero speciale perché mescola talenti che devono essere 'potenti' già da soli e possono poi esplodere insieme, ma solo se avremo accuratamente scelto e bilanciato tutti gli aspetti", ha detto la Pausini.



"Sono entusiasta che Laura si unisca a La Banda. – ha dichiarato Simon Cowell, produttore discografico, giudice di X Factor e "papà" degli One Direction – Lei è una grande star internazionale e credo che abbia sia l'esperienza che la passione giusta per giudicare il talento ed aiutare i fans a votare per il nuovo supergruppo latino".



"Aggiungere una superstar come Laura Pausini all’elenco dei nostri giudici è un grandissimo onore e porta lo show ad un altro livello", ha affermato Alberto Ciurana, responsabile dei contenuti del network televisivo.



La scelta di puntare sulla Pausini conferma la straordinaria popolarità di cui la cantante gode presso il pubblico latino. Un successo testimoniato anche dai tre Latin Grammy Awards vinti in carriera dalla popstar romagnola.