Laura Freddi finalmente mamma: "Vi presento la mia Ginevra"

Il 3 gennaio scorso, con qualche giorno d’anticipo, è nata la piccola Ginevra, la prima figlia di Laura Freddi arrivata quando la showgirl aveva ormai perso le speranze, come lei stessa ha dichiarato qualche tempo fa sui social parlando delle difficoltà vissute in passato e, in particolare, del dolore per un aborto. La conduttrice è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live dove mostra per la prima volta anche la piccola: "È nata con due settimane d’anticipo però era già bella in carne, pesava 3 chili e 670 grammi e lei assomiglia tutta al padre, ha anche i capelli a cresta", dichiara la Freddi in collegamento dal salotto di casa sua assieme al padre e al fratello. "Il parto è andato benissimo c’è stato solo qualche problema perché la bimba era lievemente di traverso, è uscita con una mano e un piedino, il medico poi ha fatto una manovra, è stato bravissimo".