Laura Chiatti confessa: “Da quando sono mamma penso tutti i giorni di lasciare il lavoro”

"Da quando ho due bambini vivo il mio lavoro con più difficoltà e senso di colpa.". Queste le parole di Laura Chiatti , da poco mamma per la seconda volta del piccolo Pablo, ospite sabato 19 novembre a Verissimo . Rispetto all’ipotesi di lasciare il mondo del cinema per dedicarsi completamente al ruolo di mamma, l’attrice confessa: "Penso di lasciare il lavoro tutti i giorni, ma mio marito me lo vieta (Marco Bocci ndr )".

"Non sono mai stata molto ambiziosa. Il lavoro mi diverte, ma mi diverte di più stare a casa e ora ancora di più. Marco dice che è importante che io mantenga la mia individualità. Io lo ascolto molto perché è un grande marito" continua l'attrice.



A Silvia Toffanin che le chiede se reciterebbe mai con Marco, desiderio espresso qualche settimana fa proprio a Verissimo dal protagonista di 'Solo', Laura dichiara: "Siamo molto diversi. Io sul set mi diverto mi prendo delle pause, invece lui è sempre sul pezzo. Sta lì a studiare e ristudiare... è un pesantone. Magari lo vorrei come mio regista".



Ospiti di Silvia Toffanin anche Simona Ventura e Alessio Bernabei. In studio, per la sua prima intervista tv, la vincitrice di 'Grande Fratello Vip' Alessia Macari e il finalista Gabriele Rossi. Infine, per lo spazio dedicato a "Il Segreto", sarà a Verissimo Raimundo (Ramon Ibarra).