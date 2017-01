Lateysha Grace, stellina del Big Brother, dal chirurgo estetico per il... tagliando

"Odio essere brutta" dice Lateysha Grace, 23 anni, sexy concorrente del Big Brother inglese, in uno scioccante video pubblicato sui social in cui mostra il suo viaggio in Turchia per la rimozione del grasso in eccesso e la riduzione del seno. L'ex gieffina inglese, che brutta non è, mostra nei dettagli i vari step della preparazione al delicato intervento chirurgico sfoggiando le sue curve voluttuose.