Lando Fiorini, il tributo di Enrico Brignano e Maurizio Costanzo

Un lungo applauso, il pubblico in piedi con gli occhi commossi e le note delle sue canzoni in sottofondo. È stato questo il tributo del Maurizo Costanzo Show a Lando Fiorini, il cantante romano scomparso pochi giorni fa all’età di 79 anni. Subito dopo, Enrico Brignano e Maurizio Costanzo hanno voluto salutare il cantautore di Roma raccontando aneddoti e interpretando le canzoni diventate icone della romanità . "Ho conosciuto Lando tanti anni fa, quando aprì un primo cabaret a Roma che si chiamava il puff e dove si esibiva assieme a un giovane Enrico Montesano", spiega il giornalista e conduttore. Brignano invece ha ricordato come Fiorini fosse un "uomo scanzonato" che non amava celebrazioni formali. Proprio per questo ha preferito dedicargli una delle canzoni più rappresentative per ogni romano: "Roma nun fa’ la stupida stasera".