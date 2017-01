14 gennaio 2015 Lamberto Sposini riappare con Mara Venier su Instagram Tra le prime immagini del suo nuovo profilo la conduttrice ha scelto di ricordare l'amico giornalista a quasi quattro anni dall'ictus Tweet google 0 Invia ad un amico

10:26 - Una foto abbracciati e il commento "il mio amore". Mara Venier ha voluto dedicare uno dei suoi primi scatti social su Instagram all'amico Lamberto Sposini, che si sta lentamente rimettendo dopo l'ictus che l'ha colpito nel 2011 proprio mentre era nello studio de La vita in diretta a fianco della Venier. A quasi quattro anni dalla tragedia il giornalista appare in gran forma (in una foto del settembre scorso), coccolato dall'affetto della sua Mara.