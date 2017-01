26 febbraio 2015 Lady Gaga da paura, la star nella serie tv "American Horror Story" Su Twitter la regina del pop ha anticipato la sua nuova avventura con una clip Tweet google 0 Invia ad un amico

10:15 - Lady Gaga fa paura. O, almeno, ci prova. Su Twitter la regina del pop ha anticipato la sua nuova avventura, tutt'altro che musicale. Miss Germanotta farà infatti parte del cast della quinta stagione della serie tv "American Horror Story". Ad annunciarlo è stata la stessa cantante, postando su Twitter una clip girata in stile horror della durata di 22 secondi che rivela anche il sottotitolo: "Hotel".

Non sono noti altri particolari sulla serie che negli Usa andrà in onda da ottobre. Ma una cosa è certa: Lady Gaga passa da protagonista musicale degli Oscar a regina del terrore. Non finisce infatti la storia d'amore della popstar americana con il piccolo e grande schermo. Negli ultimi anni Stefani Germanotta si è già prestata alla recitazione nei film "Machete Kills" (2013) e "Sin City - Una donna per cui uccidere" (2014). Adesso ci riprova. E, sicuramente, la sua partecipazione non passerà inosservata.