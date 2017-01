Lady Gaga, conto alla rovescia per il Super Bowl...tra prove e polemiche

Tutto pronto o quasi per il Super Bowl. Lady Gaga si sta allenando (nel cortile di casa come mostra su Instagram) per lo show del 5 febbraio prossimo, uno degli eventi sportivi e musicali più attesi dell'anno. Intanto però alcuni rumors hanno acceso già le polemiche sull'ipotesi che alla cantante sia stato vietato di parlare di politica durante lo spettacolo. La NFL però nega tutto.

Convinta sostenitrice di Hillary Clinton e oppositrice di Donald Trump durante la campagna elettorale, la cantante di "Joanne" non sarebbe stata autorizzata a fare interventi politici durante il Super Bowl. Così riporterebbe Entertainment Tonight. Il rumor è stato tuttavia subito smentito da un portavoce della NFL: "Questa è una sciocchezza senza fonte da persone che cercano di suscitare polemiche dove non ce ne sono", e ha aggiunto, "Lady Gaga si sta concentrando per mettere insieme uno spettacolo incredibile per i fan e ci piace lavorare con lei, non vogliamo essere distratti da altro..."



Lady Gaga è stata confermata headliner dello show 2017, considerato dalla NFL "l'evento musicale più seguito dell'anno", già a settembre. Più di 116,5 milioni di spettatori negli Stati Uniti si sintonizzeranno sui canali Fox per assistere allo show che si terrà quest'anno, per la 51esima edizione, allo Stadio NRG a Houston. Non si sa ancora chi si esibirà con la popstar, ma quel che è certo è che sarà uno spettacolo indimenticabile!