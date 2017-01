Lady Gaga a cuore aperto in tv: "Ho sofferto di disturbo post traumatico da stress"

Gaga in questi giorni è stata presa di mira dopo la sua partecipazione a "X Factor Uk" in cui è apparsa con un viso troppo levigato, tanto che molti telespettatori hanno sollevato il dubbio che ultimamente abbia fatto ricorso dalla chirurgia estetica.

Non solo. Su Instagram ha invece postato una foto in cui si vedono il suo ex fidanzato Taylor Kinney e la mamma della popstar insieme a una serata di beneficenza, tanto da far sperare i fan in un ritorno di fiamma.

Ma la cantante è stata protagonista in tv di uno show in cui si è messa a nudo: "Soffro di una malattia mentale, un disturbo da stress post traumatico. I medici, la famiglia e gli amici mi hanno salvato. Grazie alla loro gentilezza, che è l'unica ricetta contro l'odio e la violenza. Ecco, tutte le persone che hanno sofferto un trauma come quello di una violenza devono essere aiutate con pensieri positivi. I segreti non servono a nulla, fanno solo male, così come la vergogna".