La5, serata "zombie & vampiri" con un tris di serie cult

La5 prosegue le sue serate all'insegna di "zombie & vampiri", con tre serial in prima visione in chiaro. "iZombie", "The Vampire Diaries" e "The Originals" andranno in onda dall'1 dicembre, ogni giovedì, dalle 21.10. La prima (iZombie) è un adattamento parziale della serie a fumetti omonima di Chris Roberson e Michael Allred e debutta su La5 con la prima stagione. Protagonisti sono Rose McIver (Liv) e Robert Buckley (Major Lilywhite).