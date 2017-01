La5 segna il suo record storico

15:51 - Record storico per La5. Giovedì 11 dicembre, in una serata in cui l'offerta televisiva sui canali digitali gratuiti era particolarmente ricca (su Cielo c'era la finale di "X Factor"), ha centrato il suo miglior ascolto di sempre con 705.000 telespettatori totali e il 2.7 % di share. E superato tutte le altre reti tematiche. Il film in onda, "Un amore sotto l'albero", ha registrato numeri importanti anche sul pubblico più giovane, donne 15-24 anni, con il 6.67% di share. Entusiasta il direttore Marco Costa che su Twitter scrive: "Un rispettoso saluto alla finale del dirigibile...".