Una nuova storia ed una nuova emozione a C'è posta per te. Fabiana, Imma, Saverio e Salvatore chiamano la loro zia Pupetta che, dopo la morte della loro madre, è stata molto vicina ai ragazzi. Hanno voluto così ringraziarla per essere stata una seconda mamma. La signora Pupetta arrivata in studio trova però dietro la busta proprio Maria De Filippi che, con grande emozione, introduce poi i nipoti. Nella commozione generale arriva sul palco la cantante salentina Alessandra Amoroso che regala a Pupetta un braccialetto con una dedica da parte dei nipoti e una vacanza in Salento. Si esibisce poi sulle note di "Avrò cura di tutto".