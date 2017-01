La vita di una famiglia con un bimbo autistico diventa una serie tv

La storia di un bimbo autistico e la vita della sua famiglia diventa una serie tv. Il progetto si intitola " The A Word " ed è prodotto da BBC One . Basato sulla serie tv israeliana "Yellow Pepper", lo show in sei episodi da un'ora ciascuno racconta la storia di Joe, un bambino di 5 anni a cui è stato appena diagnosticato il disturbo. La serie sarà trasmessa in primavera e arriverà anche negli Stati Uniti entro la fine dell'anno.

"The A- Word" è pieno di speranza, onesto e racconta il potere della famiglia e le sfide che si possono affrontare restando uniti, dall'autismo alla vecchiaia, passando all'adulterio", ha detto Joel Stillerman, il numero uno di Sundance Tv, l'emittente statunitense indipendente via cavo che presto trasmetterà lo show al di là dell'Oceano. Oltre alla vita del piccolo Joe e delle lotte quotidiane dei genitori Paul e Alison, la serie racconta anche le storie dei suoi parenti, ovvero le vicende umane degli zii, alle prese con un matrimonio in crisi a causa di un tradimento, e del nonno vedovo, costretto a fare i conti con la terza età.



Nel cast figurano attori britannici di grande esperienza da Christopher Eccleston ("Doctor Who" e "The Leftovers") a Vinette Robinson ("Sherlock"), mentre il ruolo del piccolo Joe è interpretato da Max Vento, baby attore di soli 6 anni e al primo ruolo.