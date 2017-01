La Velona XL: "Perdo peso con l'acquagym"

13:56 - La Velona extralarge ha preso molto sul serio l'impegno di perdere peso e a "Pomeriggio Cinque" ha raccontato i progressi del suo nuovo stile di vita. Abbandonati dolci e pietanze ipercaloriche, ora Emanuela Aurizi sta seguendo una dieta adatta alle sue esigenze, ma non solo. Le telecamere l'hanno infatti seguita in piscina, per la prima lezione di acquagym: "Che fatica, riesco a sudare anche dentro l'acqua!".

Emanuela ha perso qualche chilo, ma non il buonumore. Eccola infatti sfilare a bordo piscina come una vera diva, prima di entrare in acqua con un tuffo a bomba.



"Ho cambiato le mie abitudini a tavola, ora mangio molta più verdura solo per saziarmi. E poi anche per la spesa ho un trucco: sempre a stomaco pieno, così non mi viene voglia di comprare schifezze". I risultati si vedono, visto che adesso "entro anche nella poltrona del trucco, prima non ci stavo".