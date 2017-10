La tv italiana diventa ibrida e interattiva

"All’appuntamento – ha spiegato Benito Manlio Mari, presidente di Hdfi – non abbiamo presentato l’identikit della tv del futuro, bensì della tv del prossimo semestre. Lo strumento che da ora in poi troveremo negli scaffali dei negozi è il frutto di un nuovo paradigma dominato dalla convergenza. Oltre che interattiva e ibrida, l’altra parola chiave è multipiattaforma perché sarà alimentata contemporaneamente da ciascuna tecnologia di diffusione del segnale: Digitale Terrestre, Satellite e IP".



La tv, dunque, diventa un terminale 'olistico' a tutti gli effetti: si integra perfettamente con gli altri device che popolano le nostre vite e adotta una grammatica molto simile a quella del Web. Questo avviene soprattutto grazie alla tecnologia HbbTV2 che si basa su HTML5 e che introduce funzioni interattive di ultima generazione nel quadro della cosiddetta fruizione Video on Demand. Marco Pellegrinato, vicepresidente di HDFI, annuncia l'imminente pubblicazione di Ultra HD Book 1.0, il volume tecnico che contiene le specifiche di questa nuova tv 'a prova di futuro'. "Uno strato tecnologico – spiega - affinché sia efficace non deve neppure essere percepito dall’utente finale, il quale, invece, vedrà solo accrescere ulteriormente la propria user expereince".