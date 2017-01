La 'tentazione' di Filippo Bisciglia? Un figlio dalla sua Pamela

In tre edizioni di " Temptation Island " il conduttore Filippo Bisciglia ne ha viste di cotte e di crude. Con la fidanzata Pamela Camassa , al suo fianco da otto anni, invece le cose vanno a gonfie vele e lui vorrebbe allargare presto la famiglia. "Sarebbe bravissimo come padre, l'ho visto alle prese con i figli degli altri" ha confessato Pamela a Dipiù "Me lo chiede sempre un bambino, ma io non mi sento ancora pronta".

Dopo oltre otto anni insieme, la coppia non ha ancora infilato l'anello al dito "ma questo non significa che prima o poi non lo faremo. Non mi vedrei accanto a nessun altro che non sia lui, a parte qualche litigata non abbiamo mai conosciuto crisi serie. Nella coppia sono io quella più gelosa, ma negli anni mi sono tranquillizzata".



Anche il capitolo figli sembra lontano. Nonostante Filippo abbia voglia di paternità, la Camassa ha ancora molti dubbi: "Ho paura di non essere all'altezza, di fare degli errori. Lui ha capito che deve darmi tempo, primo poi nostro figlio arriverà e sarà meraviglioso. Di una cosa sono certa: il padre dei miei figli non può essere che lui".