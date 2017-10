La Tata, mini reunion 20 anni dopo

Il debutto americano della sit com La Tata risale al 1993 (due anni dopo fece il suo ingresso nella tv italiana), quando tata Francesca con zia Assunta e zia Yetta conquistarono il cuore della famiglia Sheffield. Dopo 17 anni dall'ultima puntata gli attori del cast si sono riuniti per festeggiare il compleanno dell'attrice Renée Taylor (zia Assunta).

L'attrice Fran Drescher (la Tata) ha invitato a casa sua Charles Shaughnessy (Mr Sheffield) e Renée Taylor per festeggiare l'83esimo compleanno di zia Assunta. I tre appaiono in gran forma.



In Italia le sei stagioni della sit com sono state trasmesse da Italia1 dal 1995 al 2000.