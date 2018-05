Valeria Marini è stata vittima di uno scherzo organizzato da Le Iene. La showgirl, notoriamente superstiziosa e fino a poco tempo fa single, è stata invitata a un appuntamento galante dove ha incontrato un uomo apparentemente perfetto per lei: ricco, potente ed elegante. Peccato che lo "spasimante" in questione avesse un piccolo problema, come rivelato da un'amica della showgirl: "Porta una sfiga clamorosa".



Un dettaglio che non è sfuggito alla Marini a cui, durante l’arco della serata, ne sono successe di tutti i colori. Arrivata al culmine, quando stava per essere lasciata in mezzo a una strada dall'uomo, la showgirl è stata raggiunta da Le Iene. "Quello che avete fatto è molto peggio di uno scherzo", ha detto la Marini andandosene visibilmente imbronciata.