Filippa Lagerback e Daniele Bossari si conoscono nel 2000 quando il conduttore, colpito dalla bella svedese, fa carte false per averla ospite in un suo programma tv. Bruciano in fretta le tappe: lei lascia la Svezia, vanno a convivere e dopo due anni nasce la loro figlia, Stella.



Nel corso della loro storia non sono mancati momenti di crisi e difficoltà ma oggi dopo 16 anni insieme, Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sposano. Lui le ha fatto la proposta nella casa del Grande Fratello in diretta tv su Canale 5 e lei ha pronuniciato il fatidico "Si, lo voglio".