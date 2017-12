La pasticceria per cani: c’è anche il “canettone” e il “candoro”

In vetrina ci sono torte di compleanno farcite, cupcake colorati, macaron, biscotti e anche dolci natalizi, tutto rigorosamente solo per gli amici a 4 zampe. A Brescia c’è la prima pasticceria per cani. Basta dare un’occhiata ai prodotti esposti per rendersene conto: qui il panettone diventa “Canettone gourmet per il tuo cucciolone” e il pandoro si trasforma in “Candoro per il tuo tesoro”.



Un'idea originale che a "Pomeriggio Cinque" viene subito apprezzata da Francesca Cipriani e la sua cagnolina Barbie: “Devo mangiarlo io?”, dice abbaiando la showgirl e osservando il canettone, troppo grande per il suo piccolo Chihuahua. Un progetto quello della pasticceria per cani che va a gonfie vele, soprattutto in questo periodo per chi vuole fare un regalo originale e simpatico anche al suo animaletto domestico, dandogli in pasto cibi prelibati ma soprattutto adatti alla loro alimentazione.