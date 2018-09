La modella Patrizia Bonetti potrebbe essere la nuova fiamma di Fabrizio Corona?

Ci sarebbe Patrizia Bonetti dietro la rottura tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli. La fashion blogger ha confermato di aver lasciato il fotografo dei vip e la causa sarebbe proprio un messaggio dell'ex concorrente del Grande Fratello, che ne ha fato scattare immediatamente la gelosia. La modella, raggiunta dai microfoni di Mattino Cinque, qualcosa ha ammesso: “Se mi chiedete se sono andata a cena con Fabrizio, vi dico che sicuramente qualche volta è successo”.



La modella bolognese, riguardo al famoso messaggio, si lascia sfuggire qualche indizio: “Sono una persona che riceve tanti messaggi, qualcuno magari anche di Fabrizio”. Patrizia però non si sente certo in colpa: “Se una coppia si lascia così non è per l’intervento di una terza persona, evidentemente c’era qualcosa che non funzionava dall’inizio”. Corona, in studio da Federica Panicucci, dal canto suo si giustifica: “Una cena c’è stata, ma sai come sono fatto…non è che sto con una non esco con le altre”.