La mamma di Gabbani: "La sua anima eclettica ha fatto centro"

Francesco Gabbani, vincitore della 67esima edizione del festival di Sanremo, ha sempre tenuto i piedi per terra, crescendo in famiglia nella semplicità e coltivando fin da bambino la sua più grande passione, la musica. "Ci ha creduto fino in fondo e ce l'ha fatta", confida la madre ai microfoni di Pomeriggio 5. "Era molto contento anche per tutto l'affetto che sia l'orchestra che tutti i cantanti gli hanno dimostrato dietro le quinte del palco. Ora farà la sua strada"