La "Iena" Nina Palmieri è diventata mamma, è nata Amanda

"È arrivata. È qui tra le mie braccia. 3 kg e 380 grammi di bellezza e felicità e poesia. Profuma di vita! E io già sono totalmente sua. Scusami mondo se non mi interessa nulla di te ma ora c'è lei, solo lei, il mio sole. È stata Brunilde "Brum" per molti mesi, per me e per tutti voi che le avete mandato il vostro amore pur non conoscendola ancora. Però quando è "uscita" mi ha guardato e mi ha "detto" un altro nome, il suo nome. Le si è appiccicato addosso quando è atterrata su questo pianeta: Amanda, "colei che deve essere amata". Non può e non potrà essere altrimenti. Però dice che sarà per sempre anche Brum e che avete il permesso di chiamarla così, se volete. Vi accarezziamo con queste manine di seta. Che vi arrivi un po' della nostra felicità! Da oggi è tutto "più bellissimissimo". Sono le parole che la Palmieri ha condiviso sui social con i suoi follower, tutti in attesa di ricevere notizie.



A far visita a mamma e figlia in ospedale è corso Nicolò De Devitiis, Iena e conduttore del Wind Summer Festival. Tra gli auguri social anche quelli di Elisa D'Ospina e Walter Zenga...