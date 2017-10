La “fuitina” d’amore che dura da 77 anni

Una storia romantica che dura da ben 77 anni: è il matrimonio da record di Nunzio e Anna. Oggi ultra novantenni, i due si sono conosciuti giovanissimi durante una vendemmia e non si sono più separati grazie ad un amore che, nonostante la guerra e le tante difficoltà, non si è mai spento. Alla fine degli anni ’30 la coppia, di fronte al disaccordo della famiglia di Anna al matrimonio perché il pretendente era ritenuto troppo povero, decise di fare la classica “fuitina”, l’unico modo per poter coronare il sogno d’amore dei due innamorati. Ma c’è un segreto per stare insieme così a lungo? Secondo Nunzio la ricetta è questa: “ Io facevo soldi e lei comandava”.