L’uomo elfo ospite in esclusiva a Domenica Live

Pelle chiarissima ed orecchie a punta. Luis Padron, il ragazzo Elfo più particolare del mondo, è ospite oggi a Domenica Live, in diretta con Barbara d'Urso. Il giovane 26enne per la prima volta in Italia, è arrivato dall'Argentina a Milano ed è stato ripreso mentre si aggirava per la città strabiliando i passanti con i suoi occhi fatati. "Ho deciso di diventare un uomo elfo quando avevo 14 anni perché mi sentivo diverso" racconta Louis a Barbara.



L’uomo elfo si è sottoposto a 40 operazioni chirurgiche tra cui lo sbiancamento della pelle, ma tornerà nuovamente sotto i ferri per portare a termine la sua trasformazione definitiva e avere le orecchie tagliate e rimodellate con la classica forma a punta tipica dei folletti. Per le sue operazioni avrebbe speso attualmente più di 70mila dollari.



Il ragazzo ha deciso di intraprendere questo particolare cammino dopo un'adolescenza difficile passata a "nascondersi" dentro un mondo fantastico che è stata la sua valvola di sfogo, fino a decidere di diventare un elfo a tutti gli effetti. Per realizzare il suo sogno è partito dalla liposuzione alla mascella, per poi proseguire con la rinoplastica, la depilazione di tutto il corpo, lo sbiancamento laser della pelle e l'operazione all'attaccatura dei capelli.