Torna su Rete 4, in prima serata alle 21:15 Il Terzo Indizio, il programma condotto da Barbara De Rossi, giunto alla sua terza stagione, che racconta con il linguaggio della docufiction grandi casi di cronaca e processi giunti in Cassazione, basati rigorosamente sugli atti giudiziari. La prima puntata sarà dedicata a uno dei gialli più controversi degli ultumi anni: l'omicidio di Sarah Scazzi.



Il titolo del programma di Videonews, a cura di Siria Magri, prende spunto da una celebre frase di Agatha Christie «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Grazie all’interpretazione di attori professionisti, I filmati ricostruiscono vicende e dibattimenti dal punto di vista di una verità non presunta, bensì definitiva.



La mission, anche in questa stagione, è la lotta contro la violenza domestica e l’aiuto costante alle vittime di stalking e abusi. Una battaglia che la stessa conduttrice Barbara De Rossi combatte con orgoglio da anni.