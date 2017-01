18 maggio 2015 L'italiano "Superstar" in Germania rischia il titolo: è accusato di frode Severino Seeger ha vinto il talent più popolare della tv tedesca, ma ora rischia di dover rinunciare ai suoi premi per aver sottratto denaro ad alcuni pensionati Tweet google 0 Invia ad un amico

15:08 - La neo Superstar della Germania 2015, Severino Seeger, il cantante italiano che ha vinto il talent più popolare della tv tedesca, rischia di perdere il titolo, il contratto discografico e i 500 mila euro conquistati grazie allo show. Il ragazzo è infatti accusato di frode per aver sottratto soldi dal conto corrente di alcuni pensionati. "Se è così – dice il produttore del programma - a "La Germania cerca la superstar" non c'é posto per lui".

Potrebbe essere durato solo poche ore il sogno di una vita sotto i riflettori per Severino Seeger, 28enne manager in una società di computer, di origini italiane e residente a Waechtersbach, una cittadina a un'ora da Francoforte. Sabato 17 maggio, l'aspirante cantante ha vinto "Deutschland sucht den Superstar" (La Germania cerca la superstar), il talent campione d'ascolti della tv Rtl. Un trionfo decretato dal televoto, che lo ha premiato con il 59% delle preferenze. Battuti altri due italiani, la studentessa Viviana Grisafi, 17 anni, e il gelataio Antonio Gerardi, 30.



Il momento magico di Seeger, elogiato anche dal giudice e deus ex machina del programma, l'ex Modern Talking, Dieter Bohlen, si è però esaurito quando è stato scoperto che l'uomo dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 2 giugno per rispondere dell'accusa di aver imbrogliato alcuni pensionati e sottratto loro del denaro con l'aiuto di alcuni complici. Un'accusa che potrebbe costargli il titolo, qualora sopraggiungesse una condanna.



Il diretto interessato non ha commentato la vicenda, mentre pronta è arrivata la reazione di Dieter Bohlen, che, attraverso le pagine del quotidiano tedesco Bild, ha scaricato il vincitore del talent e difeso il programma: "La giuria deve giudicare le canzoni e le capacità artistiche – ha detto l'autore dello show - Severino sa cantare alla grande e per questo ha ricevuto tante telefonate, ma noi non possiamo vedere cosa c'è nelle persone".