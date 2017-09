Entusiasta come un ragazzino, Gianni Morandi non finisce mai di stupire il pubblico. E di buttarsi in nuove avventure. Dopo la sorprendente collaborazione musicale con il re dei tormentoni, Fabio Rovazzi, il cantante ha deciso di tornare in tv. Non per cantare ma per recitare - a quasi vent’anni dall’ultima volta - nell’attesissima fiction di Canale 5 L’isola di Pietro. L’artista bolognese e gli altri membri del cast si sono ritrovati al laboratorio d’arte contemporanea Dream Factory di Milano per assistere alla messa in onda della prima puntata della serie. Tgcom24 li ha incontrati e ha potuto vivere in diretta le loro emozioni e sentire i commenti a caldo.