Sull'Isola dei Famosi il solitario Raz Degan ritrova finalmente il sorriso grazie alla permanenza di Paola Barale in Honduras."Trovare Paola qui è un miracolo, con lei ho viaggiato in tutto il mondo per 14 anni, viaggi memorabili. Sono queste le cose che ti emozionano, che ti toccano profondamente, cose che non arrivano tutti i giorni e restano per la vita", dichiara l'attore israeliano.